Wizards Nets Basketball

Brooklyn Nets forward Joe Harris reacts after a play against the Washington Wizards on Sunday in Lake Buena Vista, Florida. 

 The Associated Press

Joe Harris entered the NBA as a shooter.

The former Virginia product took 124 shots in his first two professional seasons, playing 56 games for the Cleveland Cavaliers. Of those 124 shots, 88 came from 3-point range. That’s good for 70.1% of his shot attempts.

In four years in Brooklyn, Harris has put up 2,460 shots and 1,347 have been 3-pointers. That represents 54.8% of his shot attempts.

While still known for his shooting, Harris has developed into an all-around scorer. The Brooklyn Nets are glad they have him, especially during the NBA’s restart.

With a depleted roster in Orlando, the Nets relied heavily on Harris on Sunday as he led the team to an eight-point win over the Washington Wizards thanks to a 27-point effort that included six made 3-pointers and four nifty two-point baskets closer to the rim.

Harris knocked down 10 of his 13 shots.

“He’s more than just a catch-and-shoot guy,” Nets head coach Jacque Vaughn said Sunday. “He’s a phenomenal human being first of all, but [he has the] ability to put the ball on the floor and be creative enough to make passes and finish at the rim. A lot of work has gone into him maturing his game.”

Harris credits former Nets head coach Kenny Atkinson, who the team fired in March, as someone who helped grow his game.

The former Virginia star spent the entirety of his Brooklyn career, which began during the 2016-17 season, under Atkinson until the coach’s departure earlier this year. Harris averaged at least 8.2 points per game each season, and he’s up to a career-best mark of 14.1 points per game this year.

“I think it goes back to having a coach like Kenny Atkinson in the early days when I first got to Brooklyn, the emphasis that they put on player development and making sure guys were complete players and they weren’t limited to just one aspect of the game,” Harris said after Sunday’s game. “Obviously shooting is always going to be my strong suit, but lucky to just have great player-development coaches and an emphasis on player development in the culture like it is here.”

The extra work pays off on the court.

Harris has shot at least 50% on two-point shots in each of the past two seasons, and he’s shooting 54.2% on 2-pointers this season. He’s also shot above 40% from 3-point range the last two seasons, and he’s shooting 41.9% from beyond the arc this season.

Few players in the NBA are as efficient on the offensive end as Harris.

Sometimes, he even gets a little lucky. One of his 3-pointers during the team’s win over the Wizards hit off the backboard and went through the net.

Harris didn’t call bank.

“Yeah, the bank three, it’s a little bit of a lucky shot,” Harris said. “Sometimes that’s just sort of how the game goes.”

Even with a lucky shot, Harris excelled when the Nets needed him. With many of their most impactful players not in Orlando, Harris, Caris LeVert and Jarrett Allen need to step up offensively.

The trio combined for 83 points in Sunday’s victory over Washington. After losing to the Orlando Magic in a disappointing effort in the first game in the bubble, the Nets bounced back with a solid victory over the Wizards.

“It’s another opportunity to compete, even over the course of the NBA schedule, you’re gonna have games where you take your lumps, you’re gonna have pretty bad defeats, but you gotta be able to respond and come back and compete the next night,” Harris said.

Brooklyn did just that, in large part due to a stellar offensive outing from the ever-efficient Harris.

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