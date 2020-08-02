Towson Wake Forest football

Towson running back Shane Simpson (left) celebrates with teammate Jabari Greenwood after he scored a touchdown against Wake Forest in Winston-Salem, North Carolina, on Sept. 8, 2018. Simpson announced Sunday that he is transferring to Virginia. 

 The Associated Press

Virginia’s running back room improved Sunday.

Shane Simpson, a versatile running back from Towson, announced that he’s heading to UVa as a graduate transfer. Simpson is eligible to play this fall, which will be his final collegiate season.

The NFL prospect opted to enter the transfer portal after the Colonial Athletic Association canceled its fall football season due to COVID-19. In the past few days, he’s been fielding offers from FBS schools, hoping to make a quick decision ahead of a potential fall season.

Simpson, who was an FCS All-American in 2018, played just three games in 2019 before suffering a season-ending knee injury. A fall season could give him the chance to prove his regained health to NFL scouts, while also showcasing his ability at the Power 5 level.

When healthy, Simpson dominated the FCS level. The 5-foot-9 running back features game-changing speed and elusiveness. He’s a shifty runner with great hands.

Part of what makes Simpson such an elite talent is his special teams ability. Simpson excels in the return game, which could prove valuable for a Virginia team that lost Joe Reed at kickoff returner. In 2018, Simpson was named the CAA Special Teams Player of the Year.

Interestingly, Simpson made All-CAA teams from three positions in 2018. The athletic runner earned spots on the all-conference squads as a running back, kick returner and punt returner. He immediately adds explosive ability to UVa’s backfield and return game.

He tallied 711 rushing yards in 2018 on 151 carries, including six touchdown runs. He snagged 39 receptions for 356 yards and five touchdowns. As a returner he amassed 887 kickoff return yards and 104 punt return yards. He took one of the kickoffs back for a touchdown.

Currently, UVa has Wayne Taulapapa and Mike Hollins as its likely contributors at running back in 2020. Ronnie Walker Jr., an Indiana transfer, is hoping to receive a waiver ahead of the fall season.

Heading into the 2020 season, running back sits as a potential strength for the Cavaliers. With a solid offensive line and two dual-threat quarterbacks vying for the starting job, it wouldn’t be surprising to see offensive coordinator Robert Anae lean on the running game when the Cavaliers take the field.

The recruiting victories during the pandemic keep coming in for the Wahoos. If there’s a fall season, they’ll be joined by one of the most dynamic FCS playmakers in recent seasons.

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