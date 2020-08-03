 A Louisa County man died Sunday evening in a head-on collision on Route 522 near Unionville in Orange County.

According to Virginia State Police Sgt. Brett Coffey, a 1999 Suzuki Grand Vitara was traveling north on Route 522 went it crossed the centerline and collided head-on with a southbound 2020 Nissan Rogue, less than a mile north of Route 20.

The driver of the Suzuki, Timothy L. Crites, 43, of Louisa, died at the scene of the crash as a result of his injuries. Crites was not wearing a seatbelt.

The driver of the Nissan, a 38-year-old male, from Orange, suffered serious injuries and was transported to Virginia Commonwealth University Medical Center for treatment. He was wearing a seatbelt. Passengers in the Nissan, including a 31-year-old female, and an 11-year-old female, suffered serious injuries and also were transported to VCU for treatment. Both passengers were wearing seatbelts.

Virginia State Police Trooper M. Burgett investigated the crash, which occurred at 6:15 p.m., Sunday, Aug. 2. Alcohol is being considered a factor in the cause of the crash.  

The State Police Culpeper Division Crash Reconstruction Team responded to the scene and is assisting with the ongoing investigation. The Orange County Sheriff’s Office and Orange County Fire and EMS, and the Virginia Department of Transportation also assisted State Police.

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