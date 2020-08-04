This letter is in response to the July 24 letter “Rethink criticism of UVa re-opening” (The Daily Progress).

I disagree with my fellow Wahoo that Charlottesville Mayor Nikuyah Walker’s comments about the university reopening plans are “unnecessarily pessimistic.” I believe she is being a realist.

The reality is that the COVID-19 pandemic is more prevalent now than it was last March when the university suspended in-person instruction. Any progress that had been made with the initial shutdowns and travel restrictions has been erased by the recent resurgence.

This resurgence has largely been driven by younger Americans not taking safety precautions seriously. Just a few weeks ago, images and videos of packed bars and fraternity houses circulated on social media during Midsummers.

I believe Mayor Walker is very concerned that those scenes could recur, just with thousands more students around to join in.

The university has access to federal CARES Act money and an endowment worth billions to care for its students. The Charlottesville community has a poverty rate of 23% and an uninsured rate of around 10.4%. While a young UVa student likely has good health insurance and resources to recover from COVID-19, many Charlottesville residents do not.

If university students return and cause a large outbreak, it will likely lead Gov. Ralph Northam to issue another executive order shutting down businesses once again. Nothing is more harmful to economic prosperity than the continued uncontained spread of COVID-19.

Experiencing cabin fever is far less traumatic than contracting COVID-19 without having health insurance, exposing yourself every day as a front-line worker, or experiencing job loss due to the economic downturn.

There is nothing more I want than to start the school year celebrating and catching up with friends like I have been able to do the past three years, but I know this year that cannot and should not happen.

The pandemic demands that we all — especially the young, mostly privileged UVa students — make sacrifices and exert selflessness, empathy, and compassion for our fellow citizens.

Trevor Doiron

Jay, Maine

Information links:

https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

https://wuvanews.com/midsummer-parties-raise-concerns-about-fall-2020/

https://www.nytimes.com/2020/06/25/us/coronavirus-cases-young-people.html

https://www.census.gov/quickfacts/charlottesvillecityvirginiacounty

Information links:

https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

https://wuvanews.com/midsummer-parties-raise-concerns-about-fall-2020/

https://www.nytimes.com/2020/06/25/us/coronavirus-cases-young-people.html 

https://www.census.gov/quickfacts/charlottesvillecityvirginiacounty

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