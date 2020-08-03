U.S. Rep. Abigail Spanberger, D-Glen Allen, will hold a telephone town hall on Tuesday.

The interactive town hall, which also will be streamed on her Facebook page and website, will be focused on Central Virginians. Spanberger’s 7th District covers Orange Culpeper, Goochland, Louisa, Nottoway, Amelia, Powhatan, Spotsylvania, Chesterfield and Henrico counties.

Spanberger will also address recent efforts to maintain telehealth services and the status of a new coronavirus relief package in Congress.

The town hall will be held from 5:30 to 6:30 p.m. To join, constituents should dial 855-920-0555.

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