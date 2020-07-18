Albemarle County will be giving out free masks this week at various locations. 

Pickup will be contactless — staff will place a face covering in a vehicle's passenger seat.

From 10 a.m. to 4 p.m., staff will be at the Greenwood Community Center on Monday, Free Union Country School on Tuesday, Barracks West on Wednesday and the Covenant School on Hickory Street on Thursday.

From 11 a.m. to 2 p.m. Friday, staff will be at the Crossroad Store. Also on Friday, masks will be given out at the Yancey School Community Center from 2 to 6 p.m. 

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