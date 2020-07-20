The Albemarle County Board of Supervisors is holding a special meeting on Wednesday to vote on COVID-19 regulations.

According to a news release, the board will to consider, discuss and take action on the county's Incident Management Team’s recommendation to issue an emergency ordinance establishing regulations to prevent the spread of COVID-19.

The virtual meeting will be held at 1 p.m. Information on how to watch the meeting is on the county's website.

Last week, the board discussed reverting to Phase Two of the state’s reopening plan. 

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