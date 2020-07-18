The Albemarle County School Board is hosting three virtual town halls this week to hear ideas and concerns about how schools should open.

According to an email from board to school division families, a local health leader will speak on the latest developments around COVID-19 and families can give feedback on how schools should open.

The town halls will be at 12:30 p.m. Thursday, 2 p.m. Friday and 6 p.m. July 27.

Meeting links and instructions on how to join the conversation will be emailed to families this week.

Questions or suggestions for specific topics of interest can be emailed to hdunn@k12albemarle.org ahead of time.

Tags

Recommended for you

Load comments