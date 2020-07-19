An Albemarle County man died in a vehicle wreck Saturday night following another crash and an erratic driving spree through Charlottesville.

Dustin Ray Parr, 30, died in a crash on Fifth Street Extended, according to a news release from the Charlottesville Police Department.

Saturday night, Albemarle police received a report that a small Toyota pickup truck had struck a vehicle and fled the scene heading westbound on Richmond Road.

Shortly after, the Emergency Communications Center received multiple 911 calls reporting a Toyota pickup driving erratically at several locations in Charlottesville.

According to the release, at approximately 6:49 p.m., while traveling northbound on Fifth Street Extended, the driver of the pickup — who was later identified as Parr — ran a red light at the intersection of Fifth Street Extended and Harris Road and collided with a sedan.

Parr was pronounced dead at the scene. The driver of the sedan was transported to the University of Virginia Medical Center and is listed as being in good condition, according to the release.

The Charlottesville Police Department is asking anyone who may have witnessed the incident to call (434) 970-3280.

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