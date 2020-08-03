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DAILY PROGRESS FILE Buildings will remain closed to the public when the grounds and gardens at James Monroe's Highland reopen this week.

James Monroe’s Highland will re-open to the public on Thursday after being closed due to the COVID-19 pandemic.

Officials for President James Monroe’s homestead said the site will be open Thursdays through Sundays from 10 a.m. to 4 p.m. for visitors to tour the gardens, lawns and historic landscapes. Building interiors will remain closed to the public.

“With careful planning we have developed a safe, fun, and educational experience for our guests,” said Highland Executive Director Sara Bon-Harper. “We are pleased to be able to re-open and share the rich history of Highland with the public.”

The visit includes a low-contact outdoor interpretation station for interactive learning about Highland’s history, a takeaway paper brochure with a map and facts about the property, and a scavenger hunt for children. Monroe’s Presidential Guesthouse interiors will not be open to visitors at this time.

Admission is $8, free for children younger than six. Guests are encouraged to purchase tickets online at https://highland.org/plan-your-visit/tours-and-tickets/.

Trails on the site will also open Thursday with free admission. Trails will open at the same time as the grounds and guests must register at the low-touch outdoor registration table. All trails guests must leave the property by 4:15 p.m.

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