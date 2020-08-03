• Tom Tom Foundation hosts a six-week series of virtual conversations in collaboration with United Way of Greater Charlottesville to explore the inequities revealed by COVID-19. The forth installment, Health Equity Issues and Solutions for Small College Towns, is led by Michael D. Williams, associate chief medical officer for clinical integration and associate professor of surgery at University of Virginia Health System and Medical School, from 4 to 5:30 p.m. Wednesday. Register at events.bizzabo.com/building-strong-communities.

•  Virginia Humanities participates in the Virginia Festival of the Book with a Zoom meeting presentation by Emily Hancock of St. Brigid Press providing a virtual tour of her letterpress print shop and sharing her latest work at noon Tuesday. Poets Lauren Alleyne, Iréne Mathieu and Amy Woolard read from their most recent collections and discuss writing, and writing in these times, at noon Thursday. Register at virginiahumanities.org/events. (434) 924-3296.

• Jefferson-Madison Regional Library hosts the virtual program “Race and Representation in JMRL’s Collection,” moderated by Siri Russell, Albemarle County director of the Office of Equity and Inclusion, and featuring a panel of four JMRL representatives, at 7 p.m. Wednesday. Registration is required at jmrl.org or by calling (434) 973-7893, Ext. 3.

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