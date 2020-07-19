» Gov. Ralph Northam has appointed Rebecca Deeds to the state Art and Architectural Review Board. Deeds is the program director of Morven Farm, a University of Virginia educational site in Albemarle County.

» Dr. Bradley Kesser has been reappointed by the governor to the state Board of Audiology and Speech-Language Pathology. Kesser is a professor in the Department of Otolaryngology–Head and Neck Surgery at the University of Virginia School of Medicine.

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