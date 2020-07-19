A month-long employee fundraising campaign at the Focused Ultrasound Foundation brought in $11,464 to support the Blue Ridge Area Food Bank.

The Charlottesville-based foundation said in a news release that employees wanted to help those in the community who have been negatively affected by the pandemic.

The campaign’s goal was $10,000.

Employees have been supporting nonprofits individually since the pandemic began but then decided to pool their resources in June. The collective effect continued in July as employees raised money for No Kid Hungry.

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